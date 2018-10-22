مسلح موالي للإحتلال التركي يقتل شقيقته الصغيرة و ينشر الفيديو على الأنترنيت +18 فيديو

جهينة نيوز:

قام أحد الإرهابيين الموالين للإحتلال التركي و يدعى بشار بسيس في مدينة جرابلس شمال سورية بقتل شقيته رشا بسيس و زميله يقوم بتصويره و يقول له "غسل عارك يا بشار" و ثم نشر الفيديو على شبكات التواصل الإجتماعي و زعموا انها نشرت صور لها على الانترنيت و هي بملابس غير لائقة, فيما قال ناشطون على تنسيقيات المسلحين أنه كشف علاقتها بضابط من ضباط الإحتلال التركي, هذا و لم يتم التحقق من السبب الحقيقي للجريمة.

و تظهر الفتاة في حال فزع و يبدو أنها غير بالغة حيث تبدو صغيرة في السن و يقوم أخيها بإطلاق نار كثيف عليها ثلاث مرات بتشجيع من المصور الذي زعم انها لم تمت بعد إفراغ مخزن من الرصاص في جسدها, فيما لم تعلق سلطات الإحتلال التركي على الجريمة ولا قيادات الارهابيين.