244ر2 مليار ليرة مربح شركة كابلات دمشق في 9 أشهر.. ومطالب باعفاءها من الرسوم والضرائب!

جهينة نيوز

حققت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق منذ بداية العام ولغاية الشهر الماضي ارباحا بقيمة 244ر2 مليار ليرة كما انتجت 3965 طنا بقيمة 9ر13مليار ليرة و بنسبة تنفيذ بلغت 119 بالمئة و باعت 3835 طنا من مختلف انواع الكابلات بقيمة 6ر13 مليار ليرة.

واوضح مدير عام الشركة المهندس عبد القادر القدور في تصريح صحفي الى الصعوبات التي تواجه الشركة بسبب الاجراءات الاقتصادية احادية الجانب المتخذة من قبل الدول الغربية ضد سورية والمتعلقة بتأمين القطع التبديلية الخاصة بالآلات والمواد وارتفاع أسعارها وارتفاع الديون المستحقة للشركة و التي تصل الى /4/ مليار ليرة والنقص الحاد في العمالة الفنية و الخبيرة وعمال الانتاج .

واشار المهندس القدور إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ الخطط الاستثمارية والانتاجية عبر تنفيذ كافة طلبات التصنيع والتوريد للقطاعين العام و الخاص وزيادة الطاقة الإنتاجية للكابلات وأمراس الألمنيوم لتغطية حاجة وزارة الكهرباء وتعزيز الحماية الصناعية الوطنية والعمل على حل التشابكات المالية بين الشركة والجهات الأخرى والحصول على شهادة الآيزو 9001-2015 لتحسين الجودة من الناحية الانتاجية والادارية.

ودعا المهندس القدور لإعفاء الشركة من كافة الرسوم والضرائب على الالآت وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج حرصاً على القدرة التنافسية لشركات القطاع العام وتأمين استقرار التيار الكهربائي واستمراره طيلة أيام الدوام الفعلي ورفع سقف المكافآت التشجيعية وفتح سقوف الراتب لكافة الفئات وتجديد أو استبدال اليات النقل.

وكشف القدور عن رؤية الشركة لتطوير قدراتها الانتاجية المتعلقة بتطوير وتوسيع خطوط التوتر المنخفض وتصنيع كافة أنواع الكابلات بأحدث المواصفات وإحداث معمل لانتاج حبيبات البلاستيك ما يساعد على توفير متطلبات عملية الإنتاج وتركيب خط كابلات متوسطة معزولة وإحداث معمل لصناعة المحولات الكهربائية الى جانب إمكانية إحداث معملي صهر وإنتاج قضبان النحاس والألمنيوم في حال توفر الامكانيات بدلاً من استيرادها بالقطع الأجنبي وإحياء مشروع صناعة الكابلات الضوئية بالتعاون مع وزارة الاتصالات باعتباره مشروعا استراتيجيا يغطي حاجة الشركة العامة للاتصالات وحاجة والسوق المحلية ويحقق ارباحا مرتفعة عدا عن توطين تكنولوجيا وصناعة جديدة وإستراتيجية.

والشركة العامة لصناعة الكابلات إحدى شركات القطاع العام التابعة إلى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والتي أحدثت بموجب المرسوم /1200/ تاريخ 3/12/1978 وتقع الشركة في المدخل الجنوبي لمدينة دمشق مفرق صحنايا.