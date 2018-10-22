أبراج يوم الأثنين 2018/10/22 مع خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم10/22:طيب،حنون،لا تعرف القسوة،حكيم،موهوب،متسرع،تحب مساعدة الآخرين،فترة للراحة والاستقرار تبتعد عن الخيال تواجه تدقيق كبير عليك في مجالك المهني النتائج لصالحك انتبه من زيادة في مصروفك للبعض ميراث للبعض ارتباط عاطفي.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل :القمر ببرجك يحملك تجدد وانفتاح لمرحلة جديدة إذا حدث أي خطأ لا تتوتر واصبر ادفع بمصالحك و سيطر على الوضع بذكائك تجعل حلمك حقيقة توقع على وثائق مهمة وتحسم الأمور لصالحك.

برج الثور:تظهر لك مشكلة طارئة تستاء من تصرف أحد من محيطك حافظ على هدوئك تجد الحلول تدريجيا ولا تدخل بأشياء جديدة اليوم وقت غير مناسب للسفر والتنقل .

برج الجوزاء : تتجدد أحلامك ويزداد حماسك لتخوض تجربة جديدة رتب أولوياتك ولا تضيع الوقت الحظ إلى جانبك تنشط اجتماعيا وتتلقى دعوات تقترب من الأصدقاء وتسمع أخبار تسعدك .

برج السرطان :ركز على عملك وحاول الانتهاء من عملك المتراكم حدد أولوياتك لتغير معطيات لصالحك الأضواء مسلطة على قدراتك أثبت جدارتك انتبه من الوعود المزيفة .

برج الأسد: تتقدم ماليا ومهنيا تدخل بمشاريع جديدة الآخرين حكمتك وذكائك من تصرفاتك انتبه من السرعة للبعض تطرح أفكار جديدة بالبيع والشراء

برج العذراء : توظف مهاراتك بمهام جديدة الحظ الى جانبك تهتم بمسألة شخصية طارئة ابتعد عن التفكير بالماضي والذكريات للبعض فواتير واستحقاقات.

برج الميزان:تشعر بالتوتر من مواجهة مع الشركاء فكر بذكاء ومنطق وتجنب الأخطاء يمضي يومك بسلام انتبه على صحتك

برج العقرب : تشعر بالتعب لا تهدر طاقتك وحافظ على هدوئك اطلب المساعدة من الأصدقاء وابتعد عن الأشخاص السلبيين يحولون نقاش إلى نزاع وخذ قسط من الراحة.

برج القوس: وقت جيد لتهتم بمطالب الأحبة تعوض الغياب وتفرح بالتقرب منهم الحظ لا يتخلى عنك وصوتك مسموع.

برج الجدي : مشروع جديد يعزز استقرارك ومكانتك على صعيد العائلي تعيد النظر بأمورك العائلية تساعد على حل مشكلات مع الأهل للبعض خبر يقلقك يخص أحد أفراد عائلة.

برج الدلو: تقوم بزيارات ولقاءات مع الأصدقاء تعبر فيها عن محبتك تحصل على هدايا وتستمع لأخبار سعيدة اجعل خطواتك مدروسة دائما.

برج الحوت : تركز على وضعك المادي انتبه من الدخول في صفقات مشبوهة وتجنب صرف أموالك عشوائيا للبعض هدايا ومكاسب.