تفاصيل مثيرة جديدة عن عملية نقل صواريخ اس-300 الى سورية

الأحد, 21 تشرين الأول 2018 الساعة 21:31 | سياسة, عالمي

تفاصيل مثيرة جديدة عن عملية نقل صواريخ اس-300 الى سورية

جهينة نيوز

عادة ما يستعمل الطيران الروسي الأجواء التركية خلال الرحلات من موسكو الى حميميم فدمشق, و لكن خلال نقل اس-300 الى سورية تم إستعمال الأجواء الإيرانية الى العراق و منه الى سورية, و بحسب معلومات جديدة فإن رحلة اس-300 الى سورية كانت تحت حماية جوية من قبل مقاتلات روسية طراز سو-35 اس و سو-30 اس ام رافقت طائرات النقل العسكري التي نقلت المنظومات الثلاث, و قد شارك في العملية أربع صهاريج طائرة طراز اي-78أم و ذلك بحسب ما أفادت مواقع روسية متخصصة.

و بحسب ناشطون فإن وجود اربع صهاريج طائرة في الجو خلال نقل منظومات اس-300 يعني أن قوة جوية مدججة كانت ترافق المنظومات خلال عملية نقلها الى سورية.

و يذكر أن روسيا أوقفت صفقة بيع منظومة اس-300 الى سورية مطلع الحرب على سورية و لكن بعد سقوط الطائرة الاستبخاراتية الروسية ال-20 أمر الرئيس الروسي بتقديم ثلاث منظومات اس-300 بي ام-2 كهدية للجيش السوري و معها ثلاث مائة صاروخ تم نقلهم جواً خلال فترة قصيرة جداً.


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