تامر حسني يطمئن جمهوره حول حالته الصحية

جهينة نيوز

طمأن الفنان المصري تامر حسني محبيه عن وضعه الصحي بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة منذ 10 أيام، نقل على إثرها إلى المستشفى

وأوضح تامرعبر صفحته بموقع "فيس بوك" أنه تغافى تماما و أن ما يحتاجه هو تمارين صوتية بسيطة، وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية، وتهيئة الصوت تدريجيًا للعودة لحالته الطبيعية.

وتقدم تامر حسني بجزيل الشكر للفريق الطبي الذي أشرف على علاجه طوال الفترة الماضية، مشددًا على أنه تعافى بفضل رعايتهم الفائقة ونصائحهم.

ويذكر أن تامر حسني أعلن عبر صفحته بموقع "فيس بوك" في الحادي عشر من أكتوبر الجاري عن إصابته بوعكة صحية مفاجئة بعد تصويره حلقة من برنامج "صاحبة السعادة"، وأنه قد يضطر لإجراء جراحة عاجلة في أحباله الصوتية ما أثار قلق وخوف جمهوره.