العراق... اعتقال متهم بحوزته آثار وكتب تاريخية مسيحية في نينوى

جهينة نيوز

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم الأحد، القبض على متهم بحوزته قطع أثرية وكتب تاريخية مسيحية في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، القبض على المتهم في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد، وبحوزته قطع آثار وكتب تاريخية مسيحية وأسلحة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سعد معن، "مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة ألقت القبض على متهم، وضبطت في داره 12 قطعة أثرية و12 كتابا تاريخيا أثريا تعود للديانة المسيحية".

وأضاف "تم أيضا ضبط 11 لوحة جدارية أثرية و10 رمانات (قنابل) يدوية وجهاز لاسلكي يدوي، فضلا عن أوراق نقدية مختلفة قديمة وختم مزور وكتاب مزور أيضا".

ولفت إلى أنه "تم القبض على المتهم وضبط المواد الأثرية التي كانت مدفونة داخل حديقة الدار في منطقة حي التأميم في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".