إيران تشيد بـ ممر "الشمال –جنوب" و دوره في التعاون الاقليمي

جهينة نيوز:

اكد السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي اهمية ممر "الشمال –جنوب" في التعاون الاقليمي.

وخلال ندوة ثلاثية عقدت في مؤسسة "روسكي مير" الروسية بحضور مندوبين من ايران وروسيا والهند للبحث وتبادل وجهات النظر حول تهديدات عالم اليوم ومشاكل التعاون الاقليمي قال سنائي، ان مشاركة الدول الثلاث في المشاريع الاقليمية وتنمية التعاون في الاطار الثنائي والثلاثي مهمة اكثر من اي وقت اخر.

واضاف، ان امورا مثل منظمة شنغهاي للتعاون وممر "الشمال –جنوب" الدولي ومشروع نقل الغاز الى الهند بمشاركة باكستان وروسيا، تعد من المشاريع الاقليمية المهمة للدول الثلاث.

واشار السفير الايراني، الى هنالك مشاريع تشارك فيها الدول الثلاث ايران وروسيا والهند، واضاف، ان اجتماعين للقمة بين ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان قد عقدا في باكو وطهران جرى البحث فيهما حول ممر "الشمال –جنوب".

ووصف سنائي ممر "الشمال –جنوب" بانه مهم لايران وروسيا واضاف، انني على ثقة بان مشاركة الهند في هذا الممر مهمة للحكومة الهندية ايضا.

واعتبر الاجتماع الثلاثي فرصة مناسبة للحوار حول التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجالات كمكافحة الارهاب والجريمة الدولية المنظمة وتهريب المخدرات.

وفي الندوة تحدث ايضا رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخاجرية الايرانية محمد كاظم سجاد بور حول التعاون بين ايران وروسيا ومن ضمه فيما يخص سوريا وقال، ان هذا التعاون قد عاد بنتائج جيدة للبلدين.

يذكر ان هذه الندوة الثلاثية عقدت برعاية مؤسسة "روسكي مير" الروسية تحت عنوان "الحوار الثلاثي" لتعزيز التعاون بين ايران وروسيا والهند، بمشاركة العديد من الخبراء والمسؤولين في هذه الدول.