"لعنة" تلاحق رواد الفضاء المشاركين ببرنامج" أبولو"

جهينة نيوز:

توفي 43% من المشاركين في برنامج "أبولو" الذين حلقوا حول القمر أو هبطوا على سطحه نتيجة لأمراض القلب المختلفة.

وأكد العالم الأميركي مايكل ديلب من جامعة فلوريدا، أنّ رواد الفضاء الذين شاركوا في برنامج "أبولو" يعانون من سلسلة غامضة من المشكلات في القلب والأوعية الدموية، مشيراً إلى أنّ معدل وفيات المشاركين في هذا البرنامج بسبب النوبات القلبية والأوعية الدموية أعلى بـ 4-5 مرات من مستوى الوفيات بين رواد الفضاء الآخرين والعاملين في وكالة الفضاء الأميركية"ناسا"، الذين لم يقوموا برحلات إلى الفضاء.

واكتشف ديلب وزملاؤه أن الشرايين والأوردة تفقد مرونتها وقدرتها على التوسع والانقباض في الفضاء، موضحين أنّ ذلك يسبب تعثر تدفق الدم إلى الدماغ وتزويده بالأكسجين، وهو ما نتج عنه سقوط رواد الفضاء بصورة دورية بسبب اختلال توازنهم على سطح القمر