ديفيد بيكهام : الزواج عمل شاق

جهينة نيوز:

صرح لاعب الكرة وقائد المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في برنامج المنوعات الأسترالي The Sunday Project بأن الزواج لفترة طويلة هو عمل شاق للغاية

فأثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي , خصوصاً بعد مرور 19 عاماُ على زواجه من مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام وانتشار الشائعات عن استعدادهما للانفصال.

كما ذكر ديفيد أولاده خلال حواره في البرنامج فأكد أنّ الأبوّة من الأشياء البسيطة التي تحدث فرقاً كبيراً أحياناً في حياة بعض الأشخاص، وهو الأمر الذي لاحظه بنفسه مع أطفاله، حيث صنعوا الفرق بالفعل في حياته.

ويذكر أن تصريحه أثر على مصممة الأزياء وأدخلها بدوامة حزن وحالة كآبة.