دوقة ساسكس تتخلف عن حضور بعض فعاليات زيارتها لأستراليا

جهينة نيوز

تخلفت دوقة ساسكس ميجان عن حضور بعض الفعاليات مع زوجها الأمير هاري، خلال الأسبوع الثاني من زيارتها لأستراليا ودول بالمحيط الهادي.

وقد تركت ميجان هاري، يقوم ببعض الأنشطة بمفرده، شملت تسلق جسر ميناء سيدني ومشاهدة فعاليات الإبحار ضمن دورة ألعاب المحاربين القدامى "أنفكتوس".

قال قصر كينسيجتون: "بعد برنامج مزدحم، قرر الدوق والدوقة خفض جدول أعمال الدوقة بصورة طفيفة خلال اليومين المقبلين، قبل الجولة الأخيرة التي سوف تستمر أسبوع ونصف"، وذلك في إشارة إلى زيارة الأمير هاري وميجان لفيجي وتونجا ونيوزيلندا.

وحضرت ميجان، حفل افتتاح دورة ألعاب أنفكتوس بجانب الأمير هاري ليلة أمس السبت في دار الأوبرا.

وتخلفت ميجان عن حضور فعاليات لألعاب قيادة الدرجات صباح اليوم، ولكنها انضمت للأمير هاري لحضور مأدبة غذاء لأسرة المحاربين القدامي في الحدائق الملكية النباتية.

ومن المقرر أن يتوجه الزوجان الملكيان لجزيرة فريزر في كوينزلاند صباح غد الاثنين قبل أن يتوجها إلى فيجي