5.7 مليارات ليرة تكلفة عقد احداث كلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس

جهينة نيوز

كشف رئيس جامعة طرطوس الدكتور عصام الدالي لصحيفة الوطن أن الجامعة وقعت عقد بناء مع الشركة العامة للبناء والتعمير بكلفة تقديرية إجمالية تقدر بـ 5.7 مليارات ليرة سورية، وذلك لإنجاز البنية التحتية لكلية الهندسة التقنية في جامعة طرطوس، منوهاً بالمباشرة بالموضوع منذ شهرين، ومن المتوقع أن تكون الكلية في الخدمة خلال 4 سنوات.

وأشار رئيس جامعة طرطوس إلى رصد اعتماد مبدئي مقدر بـ 250 مليون ليرة سورية للمباشرة ببناء الكلية، إضافة إلى 200 مليون ترصد قريباً بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء، ليصار إلى رصد جميع الاعتمادات اللازمة للبناء خلال 4 سنوات.

ولفت الدالي إلى وضع خطة للبدء التدريجي بالإحداثات الخاصة بكليات الجامعة المقدر عددها بـ12 كلية، مشيراً إلى أن جميع الطلاب المقدر عددهم بـ30 ألف طالب وطالبة يستكملون تعليمهم ضمن مقرات مؤقتة «مدارس»، معتبرا أنه من الضروري المتابعة الجدية لاستكمال إحداثات الجامعة، مع المباشرة مبدئياً بكلية الهندسة الطبية.

وأكد رئيس الجامعة أنه سيتم في خطة 2019 توقيع عقد إحداث مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية وذلك بعد الحصول على الموافقات ورصد الاعتمادات الإجمالية المقدرة بـ10 مليارات ليرة، علماً أن الكلية تضم 16 ألف طالب وطالبة، على أن يتم إعداد الإضبارة التنفيذية لمقر رئاسة جامعة طرطوس والكليات الطبية (الطب البشري، الصيدلة، طب الأسنان)، علماً أنه تم تكليف مؤسسة الإسكان العسكرية بكلية الطب البشري.

كما كشف الدالي أن الجامعة حصلت على موافقة رئاسة الحكومة لإحداث مشفى جامعي في طرطوس بالقرب من الكليات الطبية بسعة /250/ سريراً ، تنجز بالتزامن مع الإحداثات المقررة خلال السنوات القادمة، ليصار إلى وضع الدراسة التفصيلية الكاملة لإنجاز المشفى وذلك على غرار المشافي التعليمية الأخرى القائمة والمقرر إحداثها في بعض الجامعات، مضيفا أن نسب الإنجاز في مشروع تنفيذ الموقع الجنوبي حتى الشهر الرابع من العام الحالي بلغت 100%.

في سياق متصل نوه الدالي بأن الجامعة مغطاة باحتياجاتها من أعضاء الهيئة التدريسية، مضيفا وجود 400 عضو هيئة تدريسية وتعليمية، وخاصة بأنه تم رفد الجامعة مؤخراً بـ70 أستاذاً جامعياً.

ولفت الدالي إلى الإعلان خلال أسبوع عن مفاضلة التعليم المفتوح في الجامعة، مؤكدا أنه سيتم قبول 1000 طالب وطالبة في برنامجي التأهيل التربوي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم زيادة العدد حسب الحاجة والطاقة الاستيعابية بما تضمنته القواعد الجديدة الصادرة بخصوص التقديم إلى مفاضلة التعليم المفتوح في مختلف الجامعات، منوهاً بتأمين جميع التجهيزات اللازمة لهذا الموضوع من مراكز وكادر بشري لإنجاز عملية التسجيل بالشكل المطلوب.