رجل أمريكي ينجو من ثعابين بقي معها يومين في حفرة عمقها الاف الأقدام

جهينة نيوز

خرج رجل من ولاية أريزونا الأمريكية من حفرة عميقة سقط فيها بعد أن قضى يومين بين الثعابين.

وتمكن الرجل من قتل ثلاثة ثعابين بينما كان ينتظر المساعدة، حسب ما قال فريق الإنقاذ.

وكان جون واديل، وهو يبلغ من العمر 62 عاما، يدلي نفسه في فتحة منجم ذهب عمقه 30 مترا حين كسرت معداته، كما قال صديقه الذي عثر عليه في وقت لاحق.

وكسرت ساقا واديل، وتمكن من البقاء على قيد الحياة لمدة 48 ساعة بدون طعام أو شراب، كما قال مسؤولون.

وعمل فريق الإنقاذ لمدة ست ساعات من أجل إخراجه من المنجم المهجور، ونقله بطريق الجو إلى المستشفى.

وقال تيري شريدر، وهو صديق لواديل، للصحافة المحلية، إنه اتصل به الاثنين ليخبره إنه ذاهب إلى المنجم للبحث عن ذهب ومعادن نفيسة أخرى، وطلب منه الاطمئنان عليه في حال عدم عودته حتى يوم الثلاثاء.

وقد وصل شريدر إلى الموقع يوم الأربعاء، وحين نزل من شاحنته سمع نداءات استغاثة.

وعبر الصديق عن إحساسه بالذنب لأنه لم يطمئن على واديل في وقت أبكر.

وكان المنجم في مكان بعيد، ليس فيه تغطية لشبكات الاتصالات التلفونية، لذلك كان على الصديق الانتقال بشاحنته إلى منطقة أخرى ليطلب الإسعاف.

وقال شريدر إن صديقه رجل قوي، لكنه يخمن أن الحبل قد قطع. وقال صديق آخر، يُدعى بالوسكي، إنه يعتقد أن واديل قتل الثعابين لأنه كان جائعا.

وأضاف "قلت له إني سأصفعه على مؤخرته حين تتحسن حالته لأنه ذهب إلى المنجم لوحده".

وهناك 13 نوعا من الثعابين في أريزونا، حسب ما صرح به مسؤولون في دائرة الحياة البرية بالولاية، بينها نوع سام ويمكن أن يقتل شخصا بالغا بلدغة واحدة.

وكان على رجال الإنقاذ استخدام حبال طولها آلاف الأقدام لإخراج واديل من الحفرة العميقة.

ووصف روجر ينسن، وهو أحد مسؤولي فريق الإنقاذ، العملية بأنها كانت تحديا للفريق.

وكان واديل في حالة جفاف حين العثور عليه، لكنه كان قادرا على الكلام، وقد عانى من كسور في الكاحل والساق وخدش في اليدين، ربما بسبب الاحتكاك بالحبل