مؤسسة مياه الشرب بدمشق: المياه ستعود إلى نقائها خلال وقت قصير

الأحد, 21 تشرين الأول 2018 الساعة 15:08 | شؤون محلية, أخبار محلية

مؤسسة مياه الشرب بدمشق: المياه ستعود إلى نقائها خلال وقت قصير

جهينة نيوز

أكد مدير الصيانة بالمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق المهندس منذر أمين أن سبب عكارة مياه الشرب اليوم في دمشق وريفها يعود إلى الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي حملت الاتربة إلى نبع الفيجة لافتا إلى أن مياه الشرب أصبحت صافية بالنبع وخلال فترة قصيرة ستصل المياه الصافية إلى المنازل.

و بين المهندس أمين أن حالة العكارة ترافقت مع الفيضانات والسيول وخلال وقت قصير ستركد المياه.

وشهدت دمشق وريفها أمس هطولات مطرية غزيرة وصلت إلى 42 مم بالمزة وأدت الى توقف حركة السير في عدد من الطرقات كما توفيت طفلتان وشاب في وادي بردى بريف دمشق وتضرر العديد من المنازل بالمنطقة جراء السيول الجارفة.

المصدر:سانا


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