جورج وسوف إلى مصر لإحياء حفل فني

جهينة نيوز

يستعد النجم والمطرب السوري جورج وسوف لإحياء حفل غنائى كبير، بأحد المسارح بمدخل مدينة الشروق على طريق القاهرة يوم 9 تشرين الثاني 2018.

وينشغل سلطان الطرب حاليا، بتسجيل سينجل جديدة يحمل عنوان “أمال أنا فين”، والتى من المنتظر طرحها خلال الفترة القليلة القادمة عبر قناة روتانا وقناته بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وكان جورج وسوف، قد أحيا حفلًا غنائيًا كبيرًا في هيوستن، وذلك ضمن جولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والتي تمتد حتى 28 أكتوبر، حيث تألق خلال الحفل بعدد من أهم أعماله الغنائية والتي تجمع بين القديم والحديث، كما قدم أغنية “وأشرح لها”، للفنان الراحل فهد بلان، وسط تفاعل كبير من حضور الحفل مع جورج.

ويستعد سلطان الطرب، لتقديم أغنية جديدة مع الفنان جاد شويري، وهي من ألحان عادل العراقي، وكلمات صابر كمال، وتوزيع وتسجيل الموزع طوني سابا، ولم يتم تحديد موعد إنطلاقها بعد، وكشف عنها الإعلامي اللبناني نيشان بعد نشره صورة له معهما عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”.