شاهد آخر صرعات النساء بلباسهن.. فنانة ترتدي قميصا من اكياس القمامة

جهينة نيوز

قررت فنانة مصرية حضور أحد المهرجانات ، بملابس مختلفة مصنوعة من أكياس بلاستيكية أعيد تدويرها.

ونشرت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، صورا لها في ملابسها الجديدة على صفحتها في فيسبوك مشيرة إلى أن استهلاك مصرلكميات هائلة من الأكياس البلاستيكية في السنة.

وعلقت على ملابسها كاتبة ''مبسوطة أقول إن اللي أنا لابساه ده معمول من 30 كيسا بلاستيكيا معاد تدويرهم، Upfuse براند مصري يصنع حقائب من أكياس البلاستيك كمشروع ينشر الوعي للحفاظ على البيئة''.

وحاولت الفنانة من خلال هذه الطلة المختلفة، التوعية لمشكلة القمامة في مصر، وكيفية حلها بإعادة تدويرها والاستفادة منها.

كما أثارت إمرأة إعجاب الملايين من الأشخاص، بعدما صنعت فستان زفاف من مواد غير متوقعة.

ونسجت الشابة تان ليلي، البالغة من العمر 28 عاما والتي وتعيش في مدينة لونغنان، فستان زفاف كاملا بالاعتماد على 40 كيسا للإسمنت، حيث أن الشابة، مزارعة ولم تحضر أبدا أي حصة تعليمية لتصميم الفساتين،

وأشارت صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية إلى أن تان إلى صنعت هذا الثوب "بدون تفكير مسبق" في يوم ممطر، قائلة ''كان زوجي يقوم ببعض الأشغال في منزلنا وحصل على عدة أكياس من الإسمنت"، مضيفة "لذلك راودتني فكرة حياكة ثوب باستخدام هذه الأكياس وعدم تضييعها''.

واستغرقت الشابة صناعة الثوب الفضفاض والساحر، 3 ساعات، مما جعله ينتشر بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، ''لم أكن أعتقد أن فستاني سيثير هذه الضجة"، وتابعت "كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي.. أنا سعيدة لأن فكرتي أعجبت الناس''.

كما سبق لتان أن حاكت أثوابا بمواد غير عادية، مثل الأعشاب والزهور والصحف.