تسوية أوضاع 175 شخصا من حمص وريفها

الأحد, 21 تشرين الأول 2018 الساعة 14:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

تسوية أوضاع 175 شخصا من حمص وريفها

جهينة نيوز

في إطار المصالحات المحلية تمت اليوم تسوية أوضاع عشرات الأشخاص من حمص وريفها بعد أن سلموا أنفسهم للجهات المختصة.

وأفادت سانا بأن 175 شخصا من حمص وريفها سلموا اليوم أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يخل بأمن الوطن وسلامة المواطنين.

ولفتت إلى أن الجهات المختصة قامت بتسوية أوضاعهم على الفور وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأشار عدد ممن تمت تسوية أوضاعهم إلى استعدادهم للمساهمة في إعادة إعمار ما خربته التنظيمات الإرهابية داعين كل من غرر بهم وضلوا الطريق إلى العودة لجادة الصواب وتسوية أوضاعهم.

 


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