وزير بريطاني: تفسير السعودية لموت خاشقجي "ليس معقولا"

جهينة نيوز

قال وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب اليوم الأحد إن تفسير السعودية لموت الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول ليس معقولا.

وبعد أن ظلت السعودية تنفي ضلوعها بأي شكل من الأشكال في اختفاء خاشقجي (59 عاما) على مدى أسبوعين قالت المملكة صباح السبت إنه مات إثر شجار في القنصلية. وبعد ذلك بساعة أرجع مسؤول سعودي آخر وفاته إلى خنقه.

وقال راب خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) ردا على سؤال عما إذا كان يصدق التفسير ”لا. لا أعتقد أنه معقول... ندعم التحقيق التركي في القضية وتريد الحكومة البريطانية محاسبة المسؤولين عن هذه الوفاة“.