زينة عاشور ترد على ظهور دينا الشربيني مع عمرو دياب

جهينة نيوز

في أول تعليق على تقديم عمرو دياب الفنانة دينا الشربيني لجمهوره، واعترافه بأنها المقصودة بأغنية "برج الحوت"، كشفت زوجته زينة عاشور عن تواجدها في مصر بعد غياب طويل، وأظهرت عدة صور لها عدم اهتمامها بما يفعله والد أطفالها الثلاثة جنا وكنزي وعبدالله، حيث استمتعت بأجواء المعابد المصرية القديمة في أسوان حيث التقطت الصور داخل معبد أبو سمبل المشهور باسم معبد الحب، حيث قام رمسيس الثاني بتشييده لزوجته المحبوبة نفرتاري.، وقامت بالرقص على الأنغام النوبية

يذكر أن زينة عاشور هجرت منزل الزوجية في مصر منذ فترة طويلة، وأصرت على البقاء برفقة أولادها عبدالله، وكنزي، وجنا في لندن، وتردد سابقا أنها انفصلت رسميا عن عمرو دياب بمجرد ظهور الفنانة دينا الشربيني في حياته، ولكن لم يتم الإعلان حرصا على مشاعر الأبناء