الخزانة الأمريكية تتخذ قرارا بشأن السعودية بعد إعلان مقتل خاشقجي!

جهينة نيوز

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أنه لن يحضر مؤتمر الاستثمار السعودي.

وقال إنه من السابق لأوانه التعليق على احتمال فرض عقوبات على السعودية بسبب قضية خاشقجي، وفقا لرويترز.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن المعلومات الواردة من السعوديين عن قضية خاشقجي خطوة أولى جيدة لكنها بالتأكيد غير كافية.

وكان ستيفن منوشين، قال الخميس، إنه اجتمع مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، واتفق معهما على قرار بشأن السعودية.

وجاءت تصريحات منوشين، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، وقال فيها إنه قرر عدم المشاركة في المؤتمر الاستثماري الذي ستنظمه السعودية.

وكان ترامب قد ألمح في حوار مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى احتمالية عدول وزير الخزانة، ستيف منوشين، عن مشاركته في المؤتمر الاستثماري في السعودية، يوم الجمعة، تبعا لم ستسفر عنه نتائج زيارة بومبيو إلى الرياض، ومحادثاته بشأن قضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وكانت السعودية أعلنت أول أمس الجمعة، وفاة خاشقجي رسميا. وجاء إعلان الوفاة بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج —وقتها — إنه لم يخرج من القنصلية.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.