"العمر مجرد رقم" سيدة في السبعين من العمر تحقق رقما قياسيا في الركض

جهينة نيوز

فاجأت إحدى المشتركات الحاضرين في ماراتون شيكاغو وقد سخروا منها بسبب كبر سنّها. إلّا أنّ جيني رايس البالغة من العمر 70 عاماً، حقّقت رقماً قياسياً عالمياً لفئتها العمرية بعد أن أنهت السباق بأقل من ثلاث ساعات ونصف ساعة، وفق ما ذكر موقع "مترو" البريطاني.

عبرت الجدة من ولاية أوهايو، خط النهاية مؤكدة أنّها بصحة جيدة ولا تشعر بألم أو ضيق. وكان الرقم القياسي السابق لفئة النساء ثلاث ساعات و35 دقيقة و29 ثانية، وحقّقته هيلغا ميكاتا عام 2013.

اعتادت جيني على الركض في السباقات طوال حياتها، وكان ظهورها الأول عام 1984 في كليفلاند. وكانت قد سجّلت في آخر مرّة ثلاث ساعات و16 دقيقة في محاولتها الثانية في كولومبس.

وقالت جيني: "أنا أركض منذ 35 سنة وباتت هذه الحركة جزءاً كبيراً من حياتي. أنا أحب المنافسة والاستعداد للسباقات، ويشجعني ذلك على الركض بشكل أفضل وأسرع". وأضافت: "أركض يومياً وأحرص على الحصول على قسط كاف من النوم واتباع نظام غذائي جيد. العمر هو مجرد رقم. إذا كنت قادراً جسدياً فعليك الاستمرار في الركض. كنت سعيدة في شيكاغو خصوصاً حين رأيت الخط الأبيض وعلمت أنني حققت رقماً قياسياً عالمياً