600 ألف دولار أميركي مقابل قطعة من القمر!

جهينة نيوز

بيعت قطعة من القمر بأكثر من 600 ألف دولار أميركي، في الولايات المتحدة خلال أحد المزادات التي تنظمها دار "آر آر".

وفي التفاصيل، تزن هذه القطعة 5.5 كيلوغرامات سقطت على الأرض سابقاً مقابل مبلغ 612500 دولار، وتتكوّن القطعة من ست شظايا اتخذت شكلاً يشبه مجسّمات الأحجية، وكانت ملك الممثل عن مجمع تام تشوك باغودا الكائن في مقاطعة ها نام في فيتنام.

أما توقعات الدار فكانت تشير إلى انّه سيتم بيع النيزك القمري بـ 500 ألف دولار فقط في المزاد. وتم العثور على النيزك العام الماضي في منطقة نائية في موريتانيا شمال غربي افريقيا. ويعتبر من أهم النيازك القمرية التي عثر عليها نتيجة حجمه ولوجود "قشرة منصهرة جزئياً" نتجت عن الحرارة الهائلة التي أحرقت الصخرة لدى سقوطها على الأرض