مخاوف إسرائيلية من الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الأحد، أنه يوجد تخوف في إسرائيل من أن خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة باسم "صفقة القرن"، ستشمل الإعلان عن القدس كعاصمة للدولتين، إسرائيل وفلسطين.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأنه هناك تخوف إسرائيلي من دفع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، إلى طاولة المفاوضات، ومحاولة الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية.

وأوردت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي ترامب يريد إتمام" صفقة القرن" حتى تضاف إلى سجله الشرفي، بإتمامه أو إنهائه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حتى يسجل في إنجازاته في مجال السياسة الخارجية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ترامب يريد الانتهاء من خطته للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" بنهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل

المصدر سبوتنيك