مئات آلاف البريطانيين يتظاهرون ضد قرار الخروج من الاتحاد الاوروبي

جهينة نيوز

خرج مئات آلاف البريطانيين في مسيرة جابت شوارع العاصمة لندن، مطالبين بإجراء استفتاء جديد على أي اتفاق بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي.

وقال المنظمون إن سبعمائة ألف شخص شاركوا في المسيرة، في وقت بقيت فيه المفاوضات مع بروكسل رهينة خلافات، أبرزها الحدود الجمركية لإيرلندا الشمالية.

مزيدٌ من الضغط على الحكومة البريطانية، بعيدا عن كواليس المفاوضات المتعثرة، في التوصل إلى اتفاق مع بروكسل.

وتبحث هذه الحشود عن فرصة لها، لوقف مسار الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولذلك تطالب باستفتاء جديد لتقرير المصير.

وقال أحد المتظاهرين:"أصبحنا نعلم تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي وقد حان الوقت لنقول كلمتنا".

وقال متظاهر أخر:"الذين صوتوا للخروج هم في حاجة الی فرصة ليقرروا ما إذا كان هذا ما صوتوا له".

الوجهة كانت إلى مقر البرلمان، حيث اكتظت ساحته والشوارعُ المجاورة، بالمؤيدين لمطلب الاستفتاءِ أنصارِ البقاء.

شخصيات سياسية هي الأخرى، تسعى لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، من أبرزها عمدة لندن صديق خان، المتحمس لذلك على خلاف زعيمه جيريمي كوربين.

وقال صديق خان:"هذه الحكومة تقودنا إما إلى اتفاق سيء أو ما هو أسوأ من ذلك وهو خروج دون أي اتفاق. وهذان الخياران أبعد ما يكونان عما تلقاه البريطانيون من وعود. الحكومة ليس لديها تفويض أن تقامر بمستقبلنا.

عمدة لندن اعتبر مسيرة الحشود لحظة تاريخية، لكن فكرة الاستفتاء في حد ذاتها، تثير جدلا حولها كالجدل حول الخروج.

يثير البعض إشكالية التصويت، على ثلاث خيارات وليس اثنان، فالشارع البريطاني وكذلك الساسةُ والسياسيون، منقسمون بين ساعٍ للبقاء ضمن التكتل الأوروبي، وبين مؤيد لخروج مشروط باتفاق، بينما يفضله آخرون دون اتفاق على اتفاق سيء.

مطلب إجراء استفتاء شعبي جديد حول مستقبل بريطانيا بات ملحا أكثر من أي وقت مضى، في ظل ضغط شعبي متزايد ومشقة تواجهها حكومة تيريزا ماي في التوصل إلى اتفاق قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

رويترز