بالأسماء: وفاة 3 اشخاص بسبب السيول الجارفة في قرى وادي بردى

جهينة نيوز

توفي ثلاثة أشخاص أمس بسبب سيول جارفة غمرت العديد من المنازل في منطقة وادي بلدة بريف دمشق الغربي.

ونقلت سانا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله أن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة غمرت العديد من المنازل ليلة امس في بلدة دير مقرن ما أدى إلى وفاة الطفلتين هديل اللحام ٥ سنوات واسيل الخطيب ٤ سنوات إضافة إلى أضرار كبيرة بعدد من المنازل.

وأضاف المصدر أن شابا من قرية كفير الزيت محمد احمد السرور في العقد الثالث من العمر توفي أيضا بسبب السيول الجارفة التي ضربت البلدة مشيرا إلى ان قرى وبلدات منطقة وادي بردى تعرضت لخسائر كبيرة بالممتلكات .