روحاني يجري تعديلا حكوميا

جهينة نيوز

قال التلفزيون الإيراني إن الرئيس حسن روحاني عين فرهاد دج بسند وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية في تعديل حكومي اليوم الأحد.

وعين روحاني وزراء جددا لوزارات الطرق وإعمار المدن والصناعة والمناجم والتجارة. وفقا لـ "رويترز".

وعُين وزير الصناعة السابق محمد شريعتمداري وزيرا للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي.

وفي وقت سابق قدم وزير الصناعة والتجارة الإيراني، محمد شريعتمداري، استقالته إلى الرئيس حسن روحاني، وفقا لما ذكره عضو لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان، إلياس حضرتي.

وتأتي استقالة شريعتمداري بعدما استأنف البرلمان الإيراني، اليوم، جلساته بعد عطلة استمرت لأسبوعين، وكان من المقرر أن يتم استجواب الوزير، خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية تدهور أوضاع سوق بيع السيارات، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن ارتفاع أسعار قطع الغيار لثلاثة أضعاف.

وقدم نحو 70 نائبا بالبرلمان تواقيع إلى رئيس البرلمان، علي لاريجاني، يطالبون باستجواب وزير الصناعة والتجارة.

يعد محمد شريعتمداري ثالث وزير يغادر حكومة الرئيس، حسن روحاني، حيث أطاح البرلمان الإيراني، في مطلع أغسطس/آب الماضي، بوزير العمل والشؤون الاجتماعية، علي ربيعي، بعد استجوابه في جلسة البرلمان، كما صوت البرلمان، في الـ27 من الشهر ذاته، على إقالة وزير الاقتصاد والمالية، مسعود كرباسيان، خلال استجوابه.