بنك بيمو السعودي الفرنسي يفتتح فرعاً جديداً في منطقة الميدان بدمشق

جهينة نيوز

افتتح بنك بيمو السعودي الفرنسي فرعاً جديداً في منطقة الميدان بدمشق بحلة متجددة، بحضور إدارته إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في يوم السابع عشر من تشرين الأول.

حيث حرص بنك بيمو السعودي الفرنسي على تكثيف تواجده في مختلف المحافظات والمدن السورية، بهدف رفع قدرته على كسب زبائن جدد وتحقيق تغطية مصرفية أفضل.

هذا ويعمل بنك بيمو السعودي الفرنسي جاهداً في جميع فروعه لضمان عوامل نجاحه على كافة المستويات، بدءاً من كوادر موظفيه ذوي المهنية العالية، وصولاً إلى أفضل أساليب التكنولوجيا المقدمة في القطاع المصرفي، واعداً بافتتاح فروع أخرى حرصاً على التواجد المميز.

يشار إلى أن بنك بيمو السعودي الفرنسي في هذا العام سبق وأعاد افتتاح فرعيه في منطقة الشيخ نجار ومنطقة "المحافظة" في حلب، وفرعه في عدرا الصناعية بالمنطقة الصناعية في دمشق، إلى جانب انتقاله إلى فرعه الجديد في منطقة دمر.