أجنحة الشام تسير رحلات مباشرة من دمشق إلى مطار "شيرميتيفا" الدولي في موسكو

جهينة نيوز

أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران، اليوم، عن تسيير رحلات مباشرة من مطار دمشق الدولي الى روسيا.

وقالت الشركة في بيان وصل لجهينة نيوز نسخة منه، أنه: "إنطلاقاً من حرص أجنحة الشام للطيران على تذليل صعوبات السفر وتسهيل حركة تنقل مسافريها حول العالم بشكل عام والى روسيا بشكل خاص، فقد قررت الشركة و اعتباراً من تاريخ 7 تشرين الثاني 2018 البدء بتنفيذ رحلاتها مباشرةً من مطار دمشق الدولي إلى مطار "شيرميتيفا الدولي" في موسكو وذلك عوضاً عن مطار "فنوكافا" سابقاً و الذي كانت الشركة تنفذ رحلاتها اليه وبهذه الخطوة الهامة سيستفيد مسافرو أجنحة الشام الى روسيا من امكانية متابعة رحلاتهم من مطار شيرميتيفا الدولي وحجز تذاكرهم المتتمة على خطوط الطيران الروسية "الايرفلوت" وذلك لأكثر من 100 محطة في روسيا وأوروبا وحول العالم".

وأضافت الشركة في بيانها: "أن أجنحة الشام للطيران تعمل بشكل دؤوب لربط رحلات مسافريها مع أكبر عدد من المحطات في العالم بغية تخفيف أعباء السفر والتنقل عبر مطارات الدول المجاورة الى محطات اقليمية ودولية".