600 مليار دولار قيمة الثروة التي تركها معمر القذافي

جهينة نيوز

تحدث المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني في ليبيا أحمد قذاف الدم عن الثروة التي تركها الرئيس الراحل معمر القذافي مقدرا قيمتها بـ 600 مليار دولار.

وخلال لقاء في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، قال قذاف الدم إن الغرب استولوا على ثروة القذافي وبددوا ما يقرب من 277 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

وفي ما يتعلق بمقتله، قال إن الشعب الليبي بريء من دمه، مؤكدا أن هناك تحقيقات مازالت تجرى في اغتيال الرئيس الليبي الراحل، حتى الآن، مشيرا إلى أن الدول الغربية هي التي تقف وراء اغتياله.

وقال أحمد قذاف الدم إن ليبيا كانت تحتل المرتبة الثامنة ضمن أغنى الدول اقتصاديا في العالم في عهد القذافي.

وأضاف قذاف الدم: "معمر القذافي ترك أكثر من 600 مليار دولار ما بين سائل وذهب، لكنها بددت"، مؤكدا أن ليبيا من أغنى دول العالم في الغاز، وهو ما تسبب في طمع العديد من الدول الغربية في ليبيا.

وأضاف قذاف الدم: "الأساطيل الأمريكية ظلت على الحدود لسنوات عديدة ولم نخشاه، وساهمنا في تنصيب رؤساء أكثر من 20 دولة".

وبعد مرور 7 أعوام على مقتله، لا تزال ذكرى القذافي حاضرة في الذاكرة الليبية، وظهر ذلك على بعض حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي حيثُ يحرص عدد كبير من مؤيديه على استعراض الخطابات والوثائق الخاصة به على مدار سنوات حكمه.

وفي نفس الوقت تختلف مواقف المغردين، إذ يعبَّر العديد منهم عن تحسُّرهم على النظام السابق وحنينهُم لأيام القذافي، ويرد عليهم آخرون بالسخرية واعتبروا أن فساد حكم القذافي هو السبب في ما وصلت إليه البلاد.