"هيئة تحرير الشام" تنقل شحنة مواد كيماوية إلى منطقة جسر الشغور بريف إدلب

الأحد, 21 تشرين الأول 2018 الساعة 10:35 | سياسة, محلي

جهينة نيوز

قام مسلحو "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) يوم أمس السبت بنقل شحنة من غاز الكلور وغاز السارين من مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي إلى منطقة جسر الشغور بالريف الجنوبي الغربي.

وقالت مصادر مطلعة في محافظة إدلب لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي هيئة تحرير الشام، الواجهة الحالية لتنظيم جبهة النصرة، قاموا بعد ظهر أمس السبت بنقل مواد كيميائية من مدينة معرة مصرين إلى منطقة جسر الشغور".

وأوضحت المصادر أن الشحنة الكيميائية مكونة من أسطوانات تحوي غاز السارين وأخرى تحوي غاز الكلور، وقد تم نقلها بواسطة شاحنة "تبريد" كالتي تستخدم بنقل مشتقات الألبان، وذلك بإشراف عناصر من تنظيم "الخوذ البيضاء" ومعهم عدد كبير من المسلحين الصينيين "التركستان".

وأضافت المصادر "المقربة من قياديين في جماعات مسلحة تنشط بمحافظة إدلب" أن "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)،استنفرت عدداً كبيراً من مسلحيها ونشرتهم في محيط إحدى المزارع الجنوبية لمدينة معرة مصرين أثناء إخراج الأسطوانات المذكورة منها، وتحميلها في شاحنة التبريد.


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