صلاح يقود ليفربول للفوز على هدرسفيلد ويعلق على اللقاء!

جهينة نيوز

علق النجم المصري محمد صلاح بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى هدرسفيلد تاون ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح بعد المباراة: "أنا لست قلقا بشأني، طالما أساعد الفريق في الحصول على النقاط، فأنا مطمئن"، بحسب الصفحة الرسمية لليفربول على موقع تويتر.

وأضاف الفرعون المصري قائلا: "إنه شعور جدي أن أسجل هدفا، ولكن، كما قلت في الموسم الماضي فإن أهم شيء هو مساعدة الفريق".

وفاز نادي ليفربول على مضيفه هيديرسفيلد تاون بهدف دون رد، أمس السبت، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم المصري محمد صلاح، في الدقيقة 24.

وبهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 23 نقطة، مستقرا في المركز الثاني بفارق أهداف أقل عن مانشستر سيتي"المتصدر" بينما توقف هيديرسفيلد عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.