بعد 17 عاما تخصيص الدفعة الأخيرة من السكن الشبابي في اللاذقية

جهينة نيوز

يقوم فرع المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية بتخصيص 488 شقة سكنية من مشروع سكن الشباب على شارع الثورة في مدينة اللاذقية بنظام الأبنية البرجية، هذا ماذكرته لـ «تشرين» المهندسة إلهام ملحم- مديرة فرع المؤسسة العامة للإسكان في اللاذقية، وأضافت: إن هذه الدفعة هي الأخيرة من مرحلة السبع سنوات لعام2002 مع نهاية هذا العام ومساحة الشقة 80متراً مربعاً حيث تسلم بنسبة تجهيز إكساء 80%، وأضافت: إن المشروع يقدم بشكل متكامل بالتعاون والتنسيق مع مجلس المدينة والإدارات والشركات العامة من خدمات أساسية: مدارس وحدائق و كهرباء وماء وشوارع وأرصفة وبنى تحتية وصرف صحي واتصالات وغيرها.