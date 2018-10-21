برشلونة يتجاوز إشبيلية برباعية بالرغم من خروج ميسي من الشوط الأول

جهينة نيوز:

تغلب برشلونة على ضيفه إشبيلية بنتيجة أربعة أهداف لهدفين بالرغم من خروج قائده ونجمه ليونيل ميسي من الشوط الأول، إثر سقوطه على مرفق ياليد اليمنى، قبل أن يجري استبداله بعدما واجه صعوبة في مواصلة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني .

وأحرز البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من تمريرة رائعة من ليونيل ميسي الذي ضاعف بنفسه النتيجة في الدقيقة 12، ثم أضاف لويس سواريز وإيفان راكيتيش هدفين في الدقيقتين 63 و88، بينما أحرز بابلو سارابيا ولويس موريل هدفي إشبيلية في الدقيقتين 79 و91.

وصعد برشلونة بهذه النتيجة إلى صدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز الثالث.