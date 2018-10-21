ترامب وقف تصدير السلاح للسعودية سيضرنا أكثر مما يضرهم

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، إنه غير راض عن تفسير الرياض بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف ترامب في تصريحات أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ربما لم يكن على علم بمقتل جمال خاشقجي.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "لا أحد يعرف على ما يبدو مكان وجود جثة خاشقجي".

هذا وصرح دونالد ترامب بأن "إلغاء صفقة السلاح مع السعودية يضر الولايات المتحدة".

وجدد الرئيس الأمريكي رفضه التراجع عن بيع السلاح للمملكة العربية السعودية على خلفية مقتل خاشقجي أثناء تواجده بقنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال ترامب أثناء مغادرته لولاية نيفادا عقب خطاب جماهيري، تعليقا على فكرة وقف صفقة سلاح للسعودية بمبلغ 110 مليار دولار ، "هذا سيضرنا أكثر مما سيضرهم".

وأقرت النيابة العامة في السعودية فجر السبت لأول مرة، بعد تعرض الرياض لضغوط دولية قوية، بمقتل خاشقجي جراء "شجار واشتباك" نشب داخل القنصلية، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا ضمن إطار التحقيق في الحادث.

وقد أمر العاهل السعودي بإعفاء كل من المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما.

وكالات