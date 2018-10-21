أبراج يوم الأحد 2018/10/21 مع خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 10/21: نشيط،ذكي،ثابت،تحب الحياة الاجتماعية، كريم، ،أحيانا متمرد ومزاجي،مثقف نادر ما تخطأ،الأشهر القادمة تنال أهدافك وتحصل على تكريم قريب تحقق أمنياتك بالاجتهاد والصبر ،للبعض تذهب في رحلة،للبعض زواج،للبعض مرافقة مريض.

جهينة نيوز-خاص

برج الحمل : القمر ببرجك تحقق إنجاز مهم تزداد شعبيتك لا تتسرع وتحسم أمورك بشكل سلبي كل شيء لصالحك، حافظ على هدوئك، واستغل الفرص المتاحة لك.

برج الثور: تواجه صعوبة بعملك تظهر لك مشكلة حافظ على هدوئك وصحتك وانتبه على أشيائك من ضياع أو فقدان، لا تفكر إلا بما يسعدك، لا تتبرع بتقديم خدمات لا تقدر عليها للآخرين.

برج الجوزاء: تتطور اجتماعيا وتتلقى دعوات وتنال محبة المقربين تبادر تجاه من حولك تكسب معرفة جديدة، تطلب أمنية وتتحقق لك

برج السرطان : انتبه من صراحتك قد يفسر كلامك خطأ وتحبط مشاعرك ابتعد عن الفاشلين الذين يزرعون الشك لا تسمح لأحد أن يضعف معنوياتك، حافظ على موقعك وتقرب من المسؤولين.

برج الأسد:تبدأ بعمل جديد واعد تعزز ثقتك بمحيطك المهني تحقق أرباح تسير معاملاتك وأوراقك كما تريد وتحقق كل ما تتمنى.

برج العذراء : تحصل على أموال من استرداد ديون تعيد النظر بالمال المشترك تحقق مشروع قديم قوي قلبك وتعامل بمرونة وقدم مساعدة اذا طلب منك، وللبعض مرافقة مريض.

برج الميزان: أوضاعك حرجة الشك والغيرة تسيطر على أفكارك اضبط أعصابك وابتعد عن إثارة المشاكل وتحقق من ما تسمع حتى لا تواجه خسائر.

برج العقرب: تتراكم الأعمال عندك بسبب ضغوطات تواجهك رتب أولوياتك وأنجز المهم منها وابتعد عن المغامرات حافظ على صحتك، للبعض تغيير في وجهة نظر يسبب لك عقوبة.

برج القوس: تفتح لك المجالات والفرص في العديد من الأمور ترغب بالتقرب من الأصدقاء والأحبة يتعاون الجميع معك أخبار سعيدة قادمة إليك، للبعض حوار مع أولاد وتغيير مكان إقامة.

برج الجدي : مسؤولياتك كثيرة لا تتوتر وتجنب دخول في مشكلة مع العائلة ركز على إدخال تعديلات وتنظم بيتك، ممنوع الفشل.

برج الدلو: ترغب بالاختلاط مع العائلة ومن تحب تنشط باتصالات وسفر قصير لا تدخل في مغامرات غير مضمونة، بابداعك تستطيع تحويل الخيال إلى حقيقة.

برج الحوت: تراجع حساباتك المالية بسبب زيادة في مصاريفك تعزز تواجدك تقوي نشاطاتك تحصل على مبلغ مالي من عمل إضافي اتبع سياسة الاعتماد على الذات، وللبعض ربح من مكسب مالي أو استرداد دين قديم.