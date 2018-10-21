إصابة ميسي تغيبه عن الكلاسيكو!!

السبت, 20 تشرين الأول 2018 الساعة 23:53 | رياضة, كرة القدم

إصابة ميسي تغيبه عن الكلاسيكو!!

جهينة نيوز:

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة مصابا في الشوط الأول من مواجهة أشبيلية السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد سقوطه على يده وذلك قبل أسبوع من المواجهة المنتظرة مع غريمه ريال مدريد.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إلى أن إصابة ميسي خطيرة وقد يغيب عدة أسابيع، وهذا يعني غيابه عن مباراة إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، وكلاسيكو العالم أمام ريال مدريد الأحد المقبل.

ونُقل ميسي إلى المركز الطبي في برشلونة لإجراء الفحص الطبي بعدما تعرض لإصابة في مرفق اليد اليمنى.

المصدر وكالات


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