بالفيديو.. هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالرعد تشهدها دمشق والمحافظات الجنوبية

جهينة نيوز

شهدت دمشق وريفها والمحافظات الجنوبية خلال ساعات مساء اليوم هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالرعد شملت مختلف المناطق في أول هطولات غزيرة لهذا الموسم.

وأوضح المتنبىء الجوي رضوان عيسى أن حالة من عدم الاستقرار الجوي أثرت في المنطقة خلال ساعات المساء نتيجة تقدم منخفض جوي سطحي ترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا ما أدى إلى حدوث زخات رعدية من المطر مترافقة مع عواصف رعدية.

وتوقع عيسى أن تستمر هذه الحالة مع أمطار رعدية خلال الـ24 ساعة القادمة في كل المناطق من البلاد ويكون الهطل غزيرا غدا بشكل أكبر في مناطق الساحل والجزيرة والمنطقة الشرقية مع احتمال استمرارها حتى منتصف الاسبوع أما فيما يتعلق بدمشق والمنطقة الجنوبية فتستمر خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأشار عيسى إلى انه سيطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم غد لتصبح أدنى من معدلاتها بحدود (2 إلى 4) درجات مئوية لافتا إلى أن منخفضا ماطرا ثانيا سيؤثر في البلاد نهاية الاسبوع بدءا من يوم الخميس ويستمر حتى الأحد يرافقه انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وهذه أول هطولات بهذه الغزارة تشهدها دمشق والمناطق الجنوبية منذ بداية فصل الخريف للعام الحالي.

وأدت الهطولات الغزيرة في دمشق إلى اختناقات في معظم العقد المرورية والانفاق داخل العاصمة ومحيطها وفق مصدر في قيادة شرطة دمشق.

وأشار المصدر إلى أن تشكل برك من المياه في الساحات والأنفاق أعاق بشكل شبه كلي حركة المرور في عدد من المناطق منها ساحة الأمويين وجسر الثورة وكفرسوسة والمزة ودوار الكنيسة في دمر لافتا إلى انه لم يتم الابلاغ عن وقوع أي حوادث حتى الساعة.

المصدر سانا