سان جيرمان يتصدر الدوري الفرنسي للاسبوع العاشر

جهينة نيوز

حافظ فريق باريس سان جيرمان على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد فوزه اليوم السبت على ضيفه اميان بنتيجة (5 - 0) ضمن مباريات الاسبوع العاشر من البطولة.

وبهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده الى 30 نقطة من عشر مباريات محققا العلامة الكاملة ليواصل صدارة المسابقة بعيدا عن اقرب منافسيه ب11 نقطة في حين توقف رصيد اميان عند 10 نقاط في المركز 13.

وسجل اهداف سان جيرمان اللاعبون ماركوس كوريا في الدقيقة 12 وادريان رابيو في الدقيقة 42 وجوليان دراكسلر في الدقيقة 80 وكيليان امبابي في الدقيقة 82 وموسى ديابي في الدقيقة 87.