ردود أفعال أوروبية : الرواية السعودية حول مقتل خاشقجي " محبطة " و " غير كافية "

جهينة نيوز:

أعلنت الحكومة الإسبانية أنها "محبطة" بالبيان الصادر ليلة أمس عن النيابة العامة السعودية والذي أقرت فيه بوفاة الصحفي جمال خاشقجي جراء حادث وقع في قنصلية المملكة باسطنبول.

وأعربت الحكومة الإسبانية في بيان صدر عنها اليوم عن أخلص تعازيها لأسرة الصحفي، مجددة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق شفاف ومفصل في القضية وملاحقة المسؤولين عن ذلك

من جهتها نددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول وقالت إن التفسيرات المعلنة حتى الآن فيما يتعلق بملابسات موته ليست كافية.

وقالت في بيان مشترك مع وزير خارجيتها هايكو ماس صدر السبت "نندد بهذا العمل بأقوى العبارات.. نتوقع الشفافية من السعودية بشأن ملابسات موته.. المعلومات المتاحة بشأن الأحداث في القنصلية باسطنبول ليست كافية".

وعبرت ميركل ووزير الخارجية الألماني عن التعاطف مع أصدقاء وأقارب خاشقجي وطالبا بمحاسبة المسؤولين عن موته.

فيما دعا رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تيجاني، اليوم السبت، إلى الشروع على نحو عاجل بتحقيق دولي في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول يوم 2 أكتوبر.

وقال تيجاني، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم السبت، إثر تأكيد السعودية مقتل الصحفي: "ينبغي الشروع بشكل عاجل في إجراء تحقيق دولي دقيق لفحص الأدلة وتوضيح الملابسات المتعلقة بوفاة جمال خاشقجي".

وأحدثت قضية خاشقجي صدى واسعا في العالم وألحقت ضررا بسمعة المملكة على الساحة الدولية، إذ اختفى الصحفي السعودي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في الثاني من أكتوبر الجاري، بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول.

وكانت السلطات السعودية تنفي مسؤوليتها عن اختفاء الصحفي حتى مساء أمس، حين أقرت النيابة العامة في المملكة لأول مرة، بعد تعرض الرياض لضغوط دولية قوية، بمقتل خاشقجي جراء "شجار واشتباك" نشب داخل القنصلية، مؤكدة توقيف 18 مواطنا سعوديا ضمن إطار التحقيق في الحادث.

وفي هذا السياق أمر العاهل السعودي بإعفاء كل من المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما

المصدر وكالات