ناصر القصبي : الرياض أخطأت بعدم الإعتراف مبكرا بقتل خاشقجي

جهينة نيوز:

أثار الممثل السعودي ناصر القصبي ردود أفعال غاضبة في الشارع السعودي بعد تغريدة يقول فيها أن أزمة خاشقجي "هزّت" السعودية " لتتسع الردود لحد التحذير منه بعد تغريدة جديدة حول خطأ الرياض بعدم الإعتراف مبكرا بقتل الكاتب جمال خاشقجي.

وقال القصبي في تغريدة عبر "تويتر": "حدث مؤسف نعم، ارتبكنا نعم أخطأنا في عدم نشر البيان سريعاً " .

وتابع: "لكننا لم نكابر واعترفنا بالخطأ، غيرنا (والشواهد كثيرة) بحماقة ومكابرة يدفع ثمن هذا الحدث حرق البلد".

وأردف قائلا: "هذة الحكمة السعودية، نخطئ نعترف نصحح، رحم الله جمال خاشقجي وتعازينا لعائلته المكلومة، ما حدث مأسآة نأسف جميعاً لها"

وحذر ناشطون موالون للنظام السعودي من أن القصبي يقوم بأدوار "خفية" تضر ببلاده