العراق... إلغاء قرار نقل ملكية شركات النفط الحكومية

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة النفط العراقية قرارا، اليوم السبت، يلغي نقل ملكية شركات النفط الحكومية إلى شركة النفط الوطنية.

وأوضحت الوزارة أنها تركت الخيار أمام الحكومة المقبلة لتحقيق ما ينسجم مع برنامجها.

وذكر بيان صادر عن وزارة النفط أنه "أصدرت وزارة النفط تعميما نص على التريث في أمر فك ارتباط الشركات المشمولة بقانون تشكيل شركة النفط الوطنية الذي أصدرته الخميس 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".

وأضاف البيان "أكدت الوزارة أن الخيار ترك أمام الحكومة المقبلة ومجلس وزرائها بتحقيق البيئة المناسبة ومتطلبات التأسيس بما ينسجم مع برنامجها الذي نتطلع أن يكون داعما ومساندا لعمل هذه الشركة المهمة".