توقيع مذكرة تفاهم للتعاون خلال ملتقى رجال الأعمال السوري الإيراني

جهينة نيوز:

بحث وفد رجال الأعمال السوري برئاسة أمين السر العام لاتحاد غرف التجارة السورية المهندس محمد حمشو فى طهران مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية حسن دانائي فر ومسعود خوانساري رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة فى إيران آليات التعاون الاستراتيجي في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأكد حمشو وخوانساري خلال اللقاء على هامش ملتقى رجال الأعمال السوري الإيراني المنعقد فى طهران اليوم عزم الجانبين العمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى العلاقات السياسية المميزة بين البلدين وتذليل كل العقبات التي تعترض مسيرة التعاون المشترك وإقامة شراكات إنتاجية وتجارية فى كل القطاعات.

وكان حمشو وخوانساري افتتحا فى طهران صباح اليوم ملتقى رجال الأعمال السوري الإيراني بمشاركة مسؤولي القطاع الخاص فى البلدين بهدف تنمية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

ووقع حمشو وأمين السر العام لغرفة تجارة طهران الدكتور بهمن عشقي على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية والإنتاجية.

كما وقع حمشو والمهندس علي رضا أشرف أمين السر العام لغرفة تجارة إيران على الإطار التنفيذي لمذكرة تفاهم تشكيل الغرفة التجارية المشتركة بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران في إطار علاقات الصداقة بين البلدين على مستوى فعاليات رجال الأعمال.

ويهدف الإطار التنفيذي للمذكرة إلى تنمية العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات فيما تم الاتفاق علي تحديد وتسمية أعضاء مجلس إدارة الغرفة المشتركة بين الجانبين في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى إضافة إلى الاتفاق على إجراء مراجعة دورية لتقييم ما تم تنفيذه ووضع المقترحات اللازمة لتطوير عمل الغرفة سنوياً.

وتم التأكيد كذلك على الإستفادة القصوى من الإمكانيات التي تتيحها إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2011 وذلك لتنمية ورفع مستوى التبادل التجاري بين الفعاليات الاقتصادية السورية والإيرانية

وأعرب حمشو عن ترحيبه بإستعداد القطاع الخاص في إيران للمشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة تحديث البنى التحتية والاقتصادية وتأمين احتياجات الجانب السوري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في مرحلة إعادة الإعمار.

حضر هذه الفعاليات سفير سورية لدى طهران الدكتور عدنان محمود.

ويترأس حمشو وفدا اقتصاديا يضم خمسين رجل أعمال من مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والقطاع الخاص.

ويهدف ملتقى رجال الأعمال إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين رجال الأعمال فى سورية وإيران وصولا إلى إيجاد وإقامة شراكات استثمارية إنتاجية وتجارية فى كل القطاعات تحقق متطلبات المرحلة المقبلة وخاصة عملية البناء وإعادة الإعمار فى سورية.

كما يساهم الملتقى فى تبادل الخبرات والتعريف بالمشاريع الاستثمارية التى تخدم عملية التنمية فى البلدين ووضع إطار لمعالجة العقبات التي تعترض مسيرة التعاون وتشجيع الشركات الإيرانية على المساهمة فى إعادة الإعمار فى سورية