إيران ضبط 2 طن مخدرات و تفكيك عصابة كبرى

جهينة نيوز:

اعتقل اعضاء عصابة كبيرة وضبط أكثر من طنين من المخدرات في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق ايران.

وقال قائد الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان العميد محمد قنبري، في تصريح ادلى به لمراسل فارس في زاهدان، انه في سياق المكافحة المستمرة لمهربي المخدرات فقد اطلعت شرطة مكافحة المخدرات في قضاء نيكشهر بدعم استخباري من كوادر وزارة الامن، على نشاطات عصابة كبيرة من مهربي المخدرات باستخدام سيارات سريعة وخطة لنقل شحنة كبيرة من المخدرات الى داخل البلاد عبر المناطق الحدودية.

واضاف: قامت الوحدات الخاصة لشرطة مكافحة المخدرات في قضاء نيكشهر بتحقيقات بوليسية واسعة ورصد مستمر لنشاطات افراد العصابة حيث اطلعت مساء امس على عملية نقل شحنة كبيرة من المخدرات في احدى الطرق الجبلية بالقضاء.

وتابع: انه خلال هذه العملية الليلية والتي رافقها اطلاق نار مكثف، نجح رجال شرطة مكافحة المخدرات باعتقال 3 من افراد العصابة فيما لاذ الآخرون بالفرار.

ولفت الى ايقاف سيارتين ودراجة نارية في هذه العمليات، وضبط طنين و 91 كيلوغراما و 779 غراما من الافيون وأكثر من 31 كيلوغراما من انواع المخدرات الاخرى.

وشدد على مواصلة جهود الشرطة لاعتقال أفراد العصابة الآخرين، مؤكدا العزيمة والقوة في مكافحة المهربين وعدم منحهم الفرصة لتحقيق اهدافهم المشؤومة.

فارس