إيران والهند يواجهان العقوبات الأمريكية باستخدام الروبية والريال في مشروع مشترك

جهينة نيوز

قال مسؤول هندي رفيع المستوى إن الهند وإيران ستستخدمان الروبية والريال في تنفيذ مشروع ميناء جابهار (جنوب شرقي إيران).

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" يأتي هذا المشروع لمواجهة الجولة الجديدة من الحظر الأمريكي الذي سيفرض على إيران، اعتبارا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وذكر غوبال كريشنا، مساعد وزير الملاحة البحرية والنقل البري الهندي أن نيودلهي تخطط لإنجاز عملية التبادل المالي بالروبية والريال الإيراني في تنفيذ مشروع جابهار، وإبعاد اليورو والدولار عن التبادل المالي فيه.

وأكد المسؤول الهندي على عزم بلاده مواصلة التعاون مع إيران في تنفيذ مشروع جابهار، حتى إن لم تنجح مساعي بلاده في الحصول على إعفاء بشأن الحظر المفروض علي ايران من جانب واشنطن، وتوظيف عملتي البلدين في التبادل المالي.

وكانت الجولة الأولى من الحظر الأمريكي ضد إيران، بدأت في 6 أغسطس/آب الماضي، وستبدأ الجولة الثانية بعد أيام في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام.