شاهد للمرة الأولى أكبر طائرة في العالم تقلع من الماء!

جهينة نيوز

حققت تجربة جديدة لأكبر طائرة برمائية في العالم من صنع صيني النجاح.

وأعلنت ذلك شركة الصين لصناعة الطائرات اليوم 20 تشرين اول 2018.

وتضمنت التجربة الجديدة إقلاع الطائرة من الماء والهبوط على الماء. وتكللت التجربة بالنجاح.

وأفادت "سبوتنيك" بأن هذه الطائرة لم تقلع من الماء حتى الآن.

وتعرف هذه الطائرة باسم AG600، وتعتبر أكبر طائرة برمائية في العالم.

ويبلغ طول جسمها 39.3 متر بينما يبلغ باع جناحها 38.8 متر. وبإمكانها التحليق لمسافة 4.5 ألف كيلومتر.

وخصصت هذه الطائرة لمواجهة الحرائق والقيام بأعمال الإنقاذ. ويمكن استخدامها أيضا كطائرة نقل.

وتتسع خزاناتها لـ12 طنا من الماء. ويمكنها أن تنقل 50 شخصا.

وتمت صناعة طائرة AG600 في يوليو/تموز 2016. وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 أنجزت الطائرة رحلتها الجوية الأولى، منطلقة من البر.