إيران تنقل منظومة "جي بي إس" لتوجيه الصواريخ الى حزب الله

جهينة نيوز

نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن مصادر استخباراتية أمريكية وغربية، أن إيران نقلت قبل ثلاثة أيام، شحنة من الأسلحة المتقدمة، التي تحوي منظومة GPS لتوجيه الصواريخ إلى حزب الله اللبناني.

ووفقا للتقرير، فإن منظومة ال"جي بي إس"، ستحول صواريخ حزب الله غير الموجهة إلى صواريخ موجهة بدقة كبيرة.

وكشفت الشبكة ما قالت إنه مسار الطائرة الإيرانية التابعة لشركة (فارس إير قشم)، موضحة أنها غادرت مطار طهران الدولي، عند التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء الماضي إلى وجهة، غير معلومة، إلا أنه رصد لاحقا هبوط طائرة بوينغ 747 في مطار العاصمة السورية، دمشق، قبل أن تكمل طريقها إلى العاصمة اللبنانية، بيروت حيث وصلتها عند الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي لبيروت.

وفي مساء الأربعاء، غادرت الطائرة مطار بيروت إلى العاصمة القطرية، الدوحة، التي وصلتها بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، قبل أن تغادرها مساء الخميس إلى العاصمة الإيرانيّة، طهران.

ونقلت الشبكة عن مسؤولي الاستخبارات الغربية، أن هذه الطائرة تحوي مكونات أسلحة، منها أجهزة تعمل بمنظومة الجي بي سي، إلى "المصانع الإيرانية لتصنيع السلاح الموجه الدقيق في لبنان".كما زعمت الشبكة الأمريكية، أن الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية وأخرى غربية، قدّمت أدلة على أن إيران شغلت مصانع مشابهة في سوريا واليمن، بالإضافة إلى لبنان.وادعت الصحيفة أن شحنة الأسلحة التي نقلتها طائرة "بوينغ" على صلة بمواقع سرية لحزب الله اللبناني قرب مطار بيروت، كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عنها أمام الأمم المتحدة، الشهر الماضي".