بخبرة وطنية اصلاح المجموعة الغازية الثانية في بانياس ووزير الكهرباء يطلع على واقع العمل

جهينة نيوز

بخبرة وطنية تم اصلاح المجموعة الغازية الثانية في بانياس وقاربت المراحل الأخيرة من اقلاعها بعد خروجها من الخدمة بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٨ بسبب عطل فني في مجموعة الاقلاع وهذا العطل يتطلب مواد وقطع تبديل واصلاح من شركات اجنبية .

ولأهمية هذا الانجاز المضاف لسجل انجازات عمال الكهرباء قام وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي بزيارة مفاجئة لمحطة توليد بانياس للاطلاع على واقع العمل والاشراف على المراحل الاخيرة لاقلاع المجموعة ، واطلع على اعادة تاهيل المرجل في المجموعة البخارية الثانية حيث تم تبديل صمامات التحكم وسيتم الانتهاء من العمل ببداية شهر ١٢ اي قبل ذروة فصل الشتاء و بهذا العمل يتم تحقيق وفر مالي كبير .

كما اطلع الوزير على اعمال اعادة الاستفادة من قطع التبديل المستعملة (خلايا المسخنات ) بعد اعادة صيانتها و توفير مبالغ مالية كبيرة تقدر ب ١٠٠ مليون ليرة سورية .

واجتمع الوزير خربوطلي بجميع كوادر المحطة واثنى على جهودهم وخاصة ورشات الاصلاح لما تبذله من جهد للمحافظة على المحطة بحالة جيدة متحديين كافة الظروف والتحديات وخاصة نقص قطع التبديل نتيجة العقوبات الاحادية الظالمة المفروضة على الوطن .

الجدير ذكره ان جميع الاعمال تتم بخبرات وايدي وطنية خالصة محققة وفر مالي على الخزينة العامة يقدر بملايين الدولارات .