حزب أردوغان يحقق بشكل مستقل في مقتل خاشقجي

جهينة نيوز

أعلن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، أنه يجري تحقيقا مستقلا، فيما يخص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم الحزب، الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان، القول "تركيا ستكشف كل ما جرى فيما يتعلق بمقتل خاشقجي".

وتابع "أنقرة لا تريد إخفاء أي شيء في قضية خاشقجي، ولن تلوم أحدا مسبقا، ولكننا لا نرضى بأن يبقى أي شيء مخفيا".

وتابع "كشف ملابسات الحادثة دين في أعناقنا، وسنستخدم جميع الإمكانيات في هذا الصدد، وهذا ما تجسده إرادة الرئيس".