ابناء الجولان يتحدون ممارسات الصهيونية التهويدية ويحرقون البطاقات الانتخابية الإسرائيلية

جهينة نيوز

أقام أبناء الجولان السوري المحتل اعتصاما شعبيا مساء أمس في ساحة مجدل شمس أحرقوا خلاله “البطاقات الانتخابية” التي وزعتها سلطات الاحتلال بخصوص ما يسمى انتخابات “المجالس المحلية” ورفعوا العلم العربي السوري واللافتات الرافضة لسياسات الاحتلال التهويدية وذلك على مرأى من جنود الاحتلال.

وعاد مشهد احراق البطاقات الى الاذهان الموقف المشرف لابناء الجولان قبل 36 عاما عندما اعلنوا الإضراب الوطني المفتوح عام 1982 واحرقوا الهوية المفروضة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي عليهم وطردهم رئيس وزراء العدو انذاك شمعون بيريز.

وجدد أبناء الجولان المحتل رفضهم المشاركة بهذه الانتخابات المزعومة باعتبارها أحد أشكال الاحتلال وممارساته القمعية التعسفية مجددين انتماءهم لوطنهم الام سورية وايمانهم بان الاحتلال إلى زوال طال الزمن أم قصر.

كما أعلن الأهل في الجولان بدء تحركهم الشعبي الرافض لهذه الانتخابات والذي يستمر لنهاية الشهر الجاري موعد إجرائها.

الأسير المحرر بشر المقت اكد في كلمة له أثناء الاعتصام أن جميع إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاغية وباطلة ولا قيمة قانونية لها باعتبارها صادرة عن احتلال وتتنافى مع معاهدة جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.

ولفت المقت إلى أن الحراك الشعبي الجولاني الذي بدا اليوم سيتواصل في جميع قرى “مجدل شمس ومسعدة بقعاثا وعين قنية” طيلة الأيام القادمة مطالبا المنظمات الدولية بالتدخل وردع سلطات الاحتلال ووضع حد لممارساتها العنصرية التهويدية.

بدوره قال ايميل مسعود من أبناء الجولان المحتل لم ولن نقبل بأي إجراءات عنصرية إسرائيلية من شأنها المس بهوية الجولان العربي السوري أرضا وسكانا وتاريخا مؤكدا ان الجولان سيبقى عربيا سوريا رغم انف الاحتلال وداعميه.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت في وقت سابق رفض سورية قيام الاحتلال الإسرائيلي بإجراء انتخابات لما يسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل مشددة على أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وسيعود إلى الوطن سورية عاجلا أم آجلا.

سانا