حسم مصير النزال المرتقب بين الملاكمين الروسي حبيب والامريكي ومايويذر

جهينة نيوز

أعلن دانا وايت رئيس منظمة UFC ، أن الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر لم يتواصل مع المنظمة لخوض نزال ضد الروسي حبيب نورمحمدوف.

وشدد وايت على أنه وفقا لهذه المستجدات، لا يمكن الحديث عن إمكانية إقامة نزال بين البطلين، وقال وايت في تصريحات: "لا تعيروا اهتماما لكل هذا. لم يتواصل معنا أحد من فريق مايويذر".

وأفادت العديد من التقارير إمكانية إقامة نزال بين مايويذر البطل الأسطوري في الملاكمة، المقاتل الروسي حبيب حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة.

ودعا البطل الروسي نظيره الأمريكي الذي أعلن اعتزاله في وقت سابق، لخوض نزال تاريخي، وهو الأمر الذي تحمس له الأخير.

يذكر أن الأمريكي مايويذر كان قد أعلن اعتزاله الملاكمة دون أن يتعرض لأي هزيمة في 50 نزالا فاز بـ27 منها بالضربة القاضية خلال مسيرته الاحترافية، فيما حقق حبيب 27 انتصارا في 27 نزالا إلى الآن.