انفجارات تهز عددا من مراكز التصويت في العاصمة الأفغانية كابول

جهينة نيوز

أكدت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم السبت، وقوع 3 انفجارات في العاصمة كابول، في الوقت الذي توافد فيه الناخبون على مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وقالت وكالة أنباء "آوا" المحلية: "أكدت الداخلية وقوع 3 انفجارات في أنحاء متفرقة من العاصمة، لكنها لم تسفر عن ضحايا".

ونقلت قناة "طلوع" المحلية صورا لتوافد الناخبين والناخبات للتصويت في مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد.

وكانت المراكز الانتخابية في أفغانستان فتحت أبوابها أمام الناخبين، صباح اليوم، إيذانا بانطلاق الانتخابات التشريعية، التي ستقام في 32 ولاية من أصل 34، وقام الرئيس أشرف غني في الدقائق الأولى بالإدلاء بصوته.

وبحسب التلفزيون الحكومي، فتحت المراكز أبوابها في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (2:30 صباحا بتوقيت غرينتش) على أن تستمر حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم. وأدلى الرئيس أشرف غني، يرافقه عدد من أعضاء الطاقم الوزاري وكبار المسؤولين في الدولة بالإدلاء بأصواتهم، في إحدى المدارس القريبة بمحيط القصر الرئاسي في كابول.